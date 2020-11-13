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13 ноября 2020, 17:46 2

Кернес будет принимать личное участие в инаугурации

13 ноября 2020, 17:46 2
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Пока новоизбранный мэр Харькова находится на лечении
Пока новоизбранный мэр Харькова находится на лечении
Фото из открытых источников
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Дата инаугурации Геннадия Кернеса, которого в третий раз избрали мэром Харькова, пока неизвестна, но в событии он примет участие лично.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Дата инаугурации Геннадия Кернеса, которого в третий раз избрали мэром Харькова, пока неизвестна, но в событии он примет участие лично. В этом заверил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сегодня на брифинге.

Это я уже устал объяснять. Каждое утро у него в палате происходит консилиум, на котором врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать. Мы не знаем ни о дате, ни о чем. Мы знаем только то, что каждое утро проводится консилиум, на котором каждое утро решают этот вопрос. Если он еще не здесь, то значит, легкие его требуют еще долечивания в Германии. Как только он окажется здесь - значит, с легкими все уже в полном порядке..., - сказал Юрий Сидоренко.

Напомним, ранее в городском совете Харькова сообщали, что главу города ожидают к середине декабря.

Харьков мэр Кернес Геннадий COVID-19 присяга
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