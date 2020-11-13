Кернес будет принимать личное участие в инаугурации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Дата инаугурации Геннадия Кернеса, которого в третий раз избрали мэром Харькова, пока неизвестна, но в событии он примет участие лично. В этом заверил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сегодня на брифинге.

Это я уже устал объяснять. Каждое утро у него в палате происходит консилиум, на котором врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать. Мы не знаем ни о дате, ни о чем. Мы знаем только то, что каждое утро проводится консилиум, на котором каждое утро решают этот вопрос. Если он еще не здесь, то значит, легкие его требуют еще долечивания в Германии. Как только он окажется здесь - значит, с легкими все уже в полном порядке..., - сказал Юрий Сидоренко.