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13 листопада 2020, 13:14 470

У Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе та поліцейських гранатою

13 листопада 2020, 13:14 470
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Поліцейські вели перемовини зі зловмисником кілька годин поки він погодився віддати гранату
Поліцейські вели перемовини зі зловмисником кілька годин поки він погодився віддати гранату
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці у Харкові затримали місцевого жителя, який погрожував підірвати себе і поліцейських, які прибули з обшуком. В результаті переговорів, боєприпас чоловік віддав командиру харківських спецназівців КОРД, після чого він був роззброєний і затриманий.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МВС.

Сьогодні, 13 листопада, правоохоронці намагалися провести в домоволодінні 66-річного жителя району санкціонований обшук в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ.

Однак хазяїн домоволодіння вийшов до поліцейських з гранатою, від’єднав чеку та пригрозив підірвати боєприпас. Потім зловмисник із гранатою усамітнився у своїй частині будинку", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські евакуювали з будинку, де мешкає зловмисник, та сусідніх домоволодінь 10 осіб.

Правоохоронці вели перемовини зі зловмисником кілька годин. В результаті чоловік був роззброєний та затриманий. У нього вилучено гранату РГ-42. Постраждалих осіб немає.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та частиною 1 статті 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статей, максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Харкові чоловік загрожує поліцейським, які прийшли до нього з обшуком, підірвати гранату. Введена спеціальна поліцейська операція "Грім".

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