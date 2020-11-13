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13 листопада 2020, 17:16 167

У ЦВК розповіли, чи як вплине карантин вихідного дня на другий тур виборів

13 листопада 2020, 17:16 167
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У неділю, 15 листопада повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у 7 містах 
У неділю, 15 листопада повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у 7 містах 
Фото: із відкритих джерел
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Запровадження в Україні карантину вихідного дня ніяк не вплине на проведення другого туру голосування на місцевих виборах.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Чи впливає карантин вихідного дня на повторне голосування? Ні. Люди не обмежені в реалізації свого конституційного права”, - пояснили в ЦВК.

У комісії зазначили, що правила безпеки на виборчих дільницях лишаються такими ж, як і під час першого туру голосування 25 жовтня.

Так, при вході на дільницю виборцям будуть вимірювати температуру, будуть нанесені розмітки для дотримання дистанції.

На дільницях обов’язковою є наявність дезінфікуючих засобів для рук і окремих кабінок голосування для людей, які мають ознаки захворювання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, у яких містах цієї неділі повторно вибиратимуть мерів.

ЦВК розповіла, яку заставу мають внести кандидати у другому турі місцевих виборів.

Місцеві вибори другий тур голосування карантин ЦВК
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