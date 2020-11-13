В ОПОРІ розповіли, у яких регіонах зафіксували найбільше виборчих порушень

Найбільша кількість заяв припадає на Київську область

Найбільша кількість заяв припадає на Київську область

Фото: flickr

У період місцевих виборів до Національної поліції надійшло понад 16 тисяч звернень і заяв щодо порушень у виборчому процесі.

Таку інформацію озвучила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в "Укрінформі", пише RegioNews.

"За цей період часу нашими спостерігачами фіксувалися порушення, щодо яких велася відповідна документація і спостерігачі зверталися до органів правопорядку. Загальна статистика щодо порушень, які стосуються виборчого процесу, ... це понад 16 121 звернення і заяви до Національної поліції", - розповіла Айвазовська.

Найбільша кількість заяв припадає на Київську область, яка в цілому була дуже конфліктною. На другому місці – місто Київ, понад 1700 звернень і заяв, на третьому - Дніпропетровська область, 1228 звернень і заяв. Далі йде Одеська область - 1142 та Донецька область – 1046 звернень.

За словами Айвазовської, переважна більшість заяв і звернень стосувалися незаконної агітації, що є типовим порушенням для будь-якого виборчого процесу.

Вона зазначила, що загалом статистика є такою:

незаконна агітація - 6017 фактів;

виготовлення, розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації – 1183 факти;

порушення порядку розміщення агітації – 839;

підкуп виборців – 751 порушення;

порушення порядку ведення реєстрації виборців – 477;

фальсифікація виборчих документів, що стосується безпосередньо дня голосування і наступних дій – 437 фактів;

порушення порядку опублікування виборчої документації – 431;

фотографування бюлетеня в день виборів – 321 факт.

За даними Громадянської мережі, всього було відкрито 1075 кримінальних проваджень, з яких 671 стосується порушення безпосередньо виборчого законодавства і 404 кримінальних провадження, пов'язані з виборчим процесом, наприклад, напад на агітаторів, знищення агітаційної продукції тощо.

За 85 кримінальними провадженнями 103 особам повідомлено про підозру. Щодо 23 кримінальних проваджень матеріали передані до суду, всього складено 2381 протокол про адміністративне правопорушення.

"У державному судовому реєстрі вже, за нашими підрахунками, опубліковано 702 постанови у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. І це, зокрема, в період з 22 жовтня, тобто напередодні першого туру голосування, до 10 листопада, 324 таких рішення", - сказала Айвазовська.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ пояснили, чому на місцевих виборах зросла кількість порушень.