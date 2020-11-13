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13 листопада 2020, 15:17 10

ЦВК розповіла, яку заставу мають внести кандидати у другому турі місцевих виборів

13 листопада 2020, 15:17 10
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У неділю в семи містах повторно голосуватимуть на виборах міського голови
У неділю в семи містах повторно голосуватимуть на виборах міського голови
Фото: ЦВК
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Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила розмір грошової застави для кандидатів на повторних виборах.

Про це повідомляє пресслужба комісії, передає RegioNews.

Комісія визначила, що розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч)... становитиме 1 000 грн за кожного кандидата", - йдеться в повідомленні.

Водночас розмір грошової застави для кандидата на посаду голови на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) становить 5 тисяч гривень.

Загалом у другому турі виборів зможуть взяти участь понад 1 млн 582,6 тисячі виборців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, у яких містах цієї неділі повторно вибиратимуть мерів

залог Кандидат Місцеві вибори ЦВК голосування
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