ЦВК розповіла, яку заставу мають внести кандидати у другому турі місцевих виборів
Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила розмір грошової застави для кандидатів на повторних виборах.
Про це повідомляє пресслужба комісії, передає RegioNews.
Комісія визначила, що розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч)... становитиме 1 000 грн за кожного кандидата", - йдеться в повідомленні.
Водночас розмір грошової застави для кандидата на посаду голови на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) становить 5 тисяч гривень.
Загалом у другому турі виборів зможуть взяти участь понад 1 млн 582,6 тисячі виборців.
Нагадаємо, раніше стало відомо, у яких містах цієї неділі повторно вибиратимуть мерів