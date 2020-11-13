В ЦИК рассказали, как повлияет карантин выходного дня на второй тур выборов

В воскресенье, 15 ноября повторное голосование выборов городского головы состоится в 7 городах

В воскресенье, 15 ноября повторное голосование выборов городского головы состоится в 7 городах

Фото: из открытых источников

Введение в Украине карантина выходного дня никак не повлияет на проведение второго тура голосования на местных выборах.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.

Влияет ли карантин выходного дня на повторное голосование? Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", - пояснили в ЦИК.

В комиссии отметили, что правила безопасности на избирательных участках остаются такими же, как и во время первого тура голосования 25 октября.

Так, при входе на участок избирателям будут измерять температуру, будет нанесена разметка для соблюдения дистанции.

На участках обязательно наличие дезинфицирующих средств для рук и отдельных кабинок голосования для людей, которые имеют признаки заболевания.

Напомним, ранее стало известно, в каких городах в это воскресенье будут повторно выбирать мэров.