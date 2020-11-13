Влада Краматорська відмовилась вводити карантин вихідного дня в місті

Мер міста вважає, що такі рішення повинні схвалюватися виключно на місцях

Мер міста вважає, що такі рішення повинні схвалюватися виключно на місцях

Фото: Краматорська міська рада

Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня. Міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не буде схвалювати відповідне рішення.

Про це повідомив мер міста Андрій Панков, пише RegioNews.

"На нашу думку, обмеження, що вводяться постановою Кабінету міністрів №1100 від 11 листопада по всій Україні, не враховують істотних відмінностей між містами і повинні бути переглянуті. Такі рішення повинні схвалюватися виключно на місцях", - зазначив градоначальник.

Він наголосив, що власники і адміністратори закладів громадського харчування у місті відповідально підійшли до організації внутрішнього простору з дотриманням всіх заходів безпеки. Мер додав що відповідний лист з проханням врахувати думку міської влади в п'ятницю відправив до Кабміну.

"Введення обмежень, передбачених постановою Кабінету міністрів... у вихідні дні, поставить на межу бідності майже 50 тисяч громадян і викличе соціальні заворушення. У регіоні, який межує з окупованими територіями, це неприпустимо", - сказано в листі.

Крім того, Краматорська міськрада пропонує покласти питання обмежень щодо карантину вихідного дня на міські або обласні комісії з питань ТЕБ ​​та НС, а контроль дотримання обмежень - на правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше у Кабміні відповіли на відмову мерів виконувати розпорядження.