10:01  13 листопада
Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 11700 тисяч нових випадків зараження
12:21  13 листопада
Повторні вибори мера Борисполя перенесли: ЦВК назвала нову дату
16:14  13 листопада
Стали відомі небойові втрати в зоні ООС за сім місяців
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2020, 13:58 3

Влада Краматорська відмовилась вводити карантин вихідного дня в місті

13 листопада 2020, 13:58 3
Читайте также на русском языке
Мер міста вважає, що такі рішення повинні схвалюватися виключно на місцях
Мер міста вважає, що такі рішення повинні схвалюватися виключно на місцях
Фото: Краматорська міська рада
Читайте также
на русском языке

Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня. Міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не буде схвалювати відповідне рішення.

Про це повідомив мер міста Андрій Панков, пише RegioNews.

"На нашу думку, обмеження, що вводяться постановою Кабінету міністрів №1100 від 11 листопада по всій Україні, не враховують істотних відмінностей між містами і повинні бути переглянуті. Такі рішення повинні схвалюватися виключно на місцях", - зазначив градоначальник.

Він наголосив, що власники і адміністратори закладів громадського харчування у місті відповідально підійшли до організації внутрішнього простору з дотриманням всіх заходів безпеки. Мер додав що відповідний лист з проханням врахувати думку міської влади в п'ятницю відправив до Кабміну.

"Введення обмежень, передбачених постановою Кабінету міністрів... у вихідні дні, поставить на межу бідності майже 50 тисяч громадян і викличе соціальні заворушення. У регіоні, який межує з окупованими територіями, це неприпустимо", - сказано в листі.

Крім того, Краматорська міськрада пропонує покласти питання обмежень щодо карантину вихідного дня на міські або обласні комісії з питань ТЕБ ​​та НС, а контроль дотримання обмежень - на правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше у Кабміні відповіли на відмову мерів виконувати розпорядження.

Донбас Україна карантин влада Краматорськ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханового повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"
Всі публікації »
Віктор Таран
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Всі блоги »