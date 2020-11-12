У Херсоні ЦВК достроково припинила повноваження обласної ТВК

Комісія допускала грубі порушення чинного законодавства

Комісія допускала грубі порушення чинного законодавства

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Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні у четвер, 12 листопада, передає RegioNews.

Також Центрвиборчком зобов’язав місцеві партії до 15 години 13 листопада подати кандидатури до нового складу ТВК.

ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Херсонською обласною ТВК законодавства та достроково припинила повноваження усього її складу", - розповіли в ЦВК.

Відомо, що до ЦВК надійшли скарги від обласних організацій партій "Наш край", "Слуга народу" та партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!".

У скаргах вони просили достроково припинити повноваження комісії у зв’язку з вчиненням нею грубих порушень законодавства, які були встановлені рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Судом, зокрема, було визнано протиправною бездіяльність цієї ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування в межах частини територіальних виборчих округів № 3 та № 5”, - йдеться в повідомленні.

ЦВК встановила, що станом на момент розгляду цього питання Херсонська обласна ТВК не виконала постанову суду.

Окрім того, зі звернення, яке надійшло до ЦВК, встановлено, що вказана комісія не виконує свої повноваження у звʼязку з неможливістю забезпечити кворум, необхідний для повноважного прийняття рішень.

Нагадаємо, в Україні досі не встановили результати в 11 радах і по 6 міських головах