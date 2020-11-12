В Херсоне ЦИК досрочно прекратила полномочия областной ТИК

Комиссия допускала грубые нарушения действующего законодательства

Комиссия допускала грубые нарушения действующего законодательства

Фото: из открытых источников

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в четверг, 12 ноября, передает RegioNews.

Также Центризбирком обязал местные партии до 15 часов 13 ноября подать кандидатуры в новый состав ТИК.

ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Херсонской областной ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - рассказали в ЦИК.

Известно, что в ЦИК поступили жалобы от областных организаций партий "Наш край", "Слуга народа" и партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить!".

В жалобах они просили досрочно прекратить полномочия комиссии в связи с совершением ею грубых нарушений законодательства, которые были установлены решением Пятого апелляционного административного суда.

Судом, в частности, было признано противоправным бездействие этой ТИК относительно неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТИК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района Херсонской области по установлению итогов голосования в пределах части территориальных избирательных округов № 3 и № 5", - говорится в сообщении.

ЦИК установила, что на момент рассмотрения этого вопроса Херсонская областная ТИК не выполнила постановление суда.

Кроме того, из обращения, которое поступило в ЦИК, установлено, что указанная комиссия не выполняет свои полномочия в связи с невозможностью обеспечить кворум, необходимый для полномочного принятия решений.

Напомним, в Украине до сих пор не установили результаты в 11 советах и по 6 городских головах.