Лише 16% українців взяли участь в опитуванні Зеленського, - дослідження SOCIS

Воно ніяк не вплинуло на ставлення більшості українців до президента

Воно ніяк не вплинуло на ставлення більшості українців до президента

Фото: із відкритих джерел

80,5% українців не брали участі в опитуванні президента Володимира Зеленського, яке проводилося паралельно із місцевими виборами 25 жовтня.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру SOCIS, яке проводилося у період із 28 жовтня по 2 листопада, передає RegioNews.

За даними соціологів, 16,5% серед усіх респондентів відзначили, що брали участь в опитуванні.

Водночас 68% опитаних заявили, що проведення опитування ніяк не вплинуло на їхнє ставлення до президента Володимира Зеленського, 10,3% - "дещо поліпшило", 7,9% - "дещо погіршило", 5,9% - "суттєво погіршило", 2,4% - "суттєво поліпшило" ставлення до глави держави.

Опитування проводилося у період із 28 жовтня по 2 листопада 2020 року серед дорослого населення по всій території України крім окупованих Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, рейтинги Зеленського і "слуг” продовжують падати, - опитування SOCIS.