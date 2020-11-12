КСУ звинуватив НАЗК в самоусуненні від виконання своїх обов'язків

Там заявили, що цим НАЗК порушує антикорупційне законодавство

Там заявили, що цим НАЗК порушує антикорупційне законодавство

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У Конституційному суді звинуватили Національне агентство з запобігання корупції в самоусуненні від виконання власних обов'язків. Там заявили, що цим НАЗК порушує антикорупційне законодавство.

Про це йдеться в заяві Конституційного суду України, пише RegioNews.

В КСУ зазначили, що НАЗК систематично прикриваються рішенням Конституційного суду від 27 жовтня, із-за чого постійно порушує антикорупційне законодавство і самоусувається від виконання повноважень.

"Нерозуміння рішення суду або його усвідомлене помилкове трактування в результаті призводить до негативних наслідків в цілому. Тому наголошуємо, що КСУ з клопотанням учасника конституційного провадження може роз'яснити порядок виконання рішення суду", - повідомили в суді.

В КСУ додали, що "право на таке клопотання мають суб'єкт подання, президент і глава парламенту".

Нагадаємо, раніше в НАЗК повідомили, що скандальне рішення КСУ ускладнило процес аналізу фінзвітів політичних партій, оскільки НАЗК втратило право спрямовувати запити до підприємств та фізосіб.