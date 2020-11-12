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12 листопада 2020, 14:59 16

Місцеві вибори: В Україні досі не встановили результати в 11 радах і по 6 міських головах

12 листопада 2020, 14:59 16
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З 1421 міських, селищних, сільських голів встановлені результати по 1415 радах
З 1421 міських, селищних, сільських голів встановлені результати по 1415 радах
Фото: flickr
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У Центральній виборчій комісії заявили про фініш встановлення результатів місцевих виборів в Україні. Станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Всього в Україні з 1 577 місцевих рад територіальні виборчі комісії встановили результати виборів в 1566 радах. З 1421 міських, селищних, сільських голів встановлені результати по 1415.

"Процес встановлення результатів голосування - на фініші", - повідомили в ЦВК.

Також в Центрвиборчкомі додали, що сьогодні Чернівецька ТВК встановила результати виборів міського голови і призначила повторне голосування на 29 листопада. Крім цього були встановлені результати виборів депутатів Київської облради.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони закликала негайно оголосити всі результати місцевих виборів Центральну виборчу комісію.

вибори Україна голосування ЦВК Місцеві вибори
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