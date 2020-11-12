Місцеві вибори: В Україні досі не встановили результати в 11 радах і по 6 міських головах

З 1421 міських, селищних, сільських голів встановлені результати по 1415 радах

З 1421 міських, селищних, сільських голів встановлені результати по 1415 радах

Фото: flickr

У Центральній виборчій комісії заявили про фініш встановлення результатів місцевих виборів в Україні. Станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Всього в Україні з 1 577 місцевих рад територіальні виборчі комісії встановили результати виборів в 1566 радах. З 1421 міських, селищних, сільських голів встановлені результати по 1415.

"Процес встановлення результатів голосування - на фініші", - повідомили в ЦВК.

Також в Центрвиборчкомі додали, що сьогодні Чернівецька ТВК встановила результати виборів міського голови і призначила повторне голосування на 29 листопада. Крім цього були встановлені результати виборів депутатів Київської облради.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони закликала негайно оголосити всі результати місцевих виборів Центральну виборчу комісію.