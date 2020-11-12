Рішення КСУ ускладнило перевірку інформації у звітах політичних партій, - НАЗК

Прозоре фінансування партій — одна з основ для запобігання корупції

Прозоре фінансування партій — одна з основ для запобігання корупції

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Скандальне рішення КСУ ускладнило процес аналізу фінзвітів політичних партій, оскільки НАЗК втратило право спрямовувати запити до підприємств та фізосіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАЗК.

Нещодавнє рішення Конституційного Суду України (КСУ) суттєво ускладнило процес аналізу фінансових звітів політичних партій, стверджують в НАЗК.

Так, НАЗК втратило право спрямовувати запити про надання інформації до підприємств та фізичних осіб, а отже й повноцінно верифікувати інформацію у звітах. Така зміна має негативні наслідки.

До рішення КСУ НАЗК могло з’ясувати, чи відповідають дані у звітах політичних партій їхнім фактичним надходженням та витратам, зокрема завдяки запитам до підприємств та фізичних осіб.

Як рішення КСУ ускладнило перевірку інформації у звітах політичних партій? Нещодавнє рішення Конституційного Суду... Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Wednesday, November 11, 2020

НАЗК наводить приклад, як одна партія вирішила використати складну епідеміологічну ситуацію, спричинену COVID-19, для підняття рейтингу перед виборами: розмістила у соцмережах інформацію начебто закупку апаратів ШВЛ та іншого медобладнання для лікарень на понад 9 млн грн. Завдяки запитам до лікарень НАЗК з’ясувала, що така допомога надходила деяким лікарням від громадської організації із такою ж назвою, а не від самої партії, або справді надходила від партії, але не була відображена у фінзвіті.

На підставі цієї інформації НАЗК направило зібрані матеріали до Нацполіції, яка відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що політичні партії загалом не мають займатися благодійністю, - кажуть в НАЗК

У НАЗК наголошують, що прозоре фінансування партій — одна з основ для запобігання корупції.

Через рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 робота НАЗК лишається заблокованою. НАЗК позбавлено можливості проводити повні перевірки декларацій, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що текст скандального рішення КСУ був у Зеленського ще до публікації.