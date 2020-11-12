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12 листопада 2020, 12:35 196

Стали відомі результати виборів-2020 у Житомирській області

12 листопада 2020, 12:35 196
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До обласної ради обрано 64 депутати
До обласної ради обрано 64 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Житомирської обласної ради та у містах Житомир, Бердичів та Коростень.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Житомирської обласної ради обрано 64 депутати від 9 партій. Найбільша фракція буде у президентської партії "Слуга народу" (11 мандатів) у "Європейської солідарності" та партії "Наш край" у майбутній облраді буде по 9 мандатів у кожної.

У місті Житомир міським головою в першому турі обрано Сергія Сухомлина - чинного мера, який йшов на вибори від партії "Пропозиція". До Житомирської міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "Пропозиція" (16) та "Слуга народу" (7).

У місті Бердичів мером обрано також представника партії "Пропозиція" Сергія Орлюка. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 7 партій, лідирує "Європейська Солідарність" (8 мандатів). Відразу у трьох партій: "Пропозиція", "Слуга народу" та ОПЗЖ у міськраді Бердичева буде однакова кількість мандатів – 6.

У місті Коростень міським головою став висуванець партії "Наш край" Володимир Москаленко, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у "Слуги народу" та ОПЗЖ (по 8 мандатів у кожної).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Харківській та Кіровоградській областях.

мер Житомир Житомирська область Місцеві вибори Сухомлин Сергій
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