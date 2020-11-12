Стали відомі результати виборів-2020 у Житомирській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Житомирської обласної ради та у містах Житомир, Бердичів та Коростень.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Житомирської обласної ради обрано 64 депутати від 9 партій. Найбільша фракція буде у президентської партії "Слуга народу" (11 мандатів) у "Європейської солідарності" та партії "Наш край" у майбутній облраді буде по 9 мандатів у кожної.

У місті Житомир міським головою в першому турі обрано Сергія Сухомлина - чинного мера, який йшов на вибори від партії "Пропозиція". До Житомирської міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "Пропозиція" (16) та "Слуга народу" (7).

У місті Бердичів мером обрано також представника партії "Пропозиція" Сергія Орлюка. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 7 партій, лідирує "Європейська Солідарність" (8 мандатів). Відразу у трьох партій: "Пропозиція", "Слуга народу" та ОПЗЖ у міськраді Бердичева буде однакова кількість мандатів – 6.

У місті Коростень міським головою став висуванець партії "Наш край" Володимир Москаленко, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у "Слуги народу" та ОПЗЖ (по 8 мандатів у кожної).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Харківській та Кіровоградській областях.