Стали відомі результати виборів-2020 у Житомирській області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Житомирської обласної ради та у містах Житомир, Бердичів та Коростень.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
Так, до Житомирської обласної ради обрано 64 депутати від 9 партій. Найбільша фракція буде у президентської партії "Слуга народу" (11 мандатів) у "Європейської солідарності" та партії "Наш край" у майбутній облраді буде по 9 мандатів у кожної.
У місті Житомир міським головою в першому турі обрано Сергія Сухомлина - чинного мера, який йшов на вибори від партії "Пропозиція". До Житомирської міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "Пропозиція" (16) та "Слуга народу" (7).
У місті Бердичів мером обрано також представника партії "Пропозиція" Сергія Орлюка. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 7 партій, лідирує "Європейська Солідарність" (8 мандатів). Відразу у трьох партій: "Пропозиція", "Слуга народу" та ОПЗЖ у міськраді Бердичева буде однакова кількість мандатів – 6.
У місті Коростень міським головою став висуванець партії "Наш край" Володимир Москаленко, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у "Слуги народу" та ОПЗЖ (по 8 мандатів у кожної).
Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Харківській та Кіровоградській областях.