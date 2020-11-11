Вибори мера Одеси: СБУ знайшла сотні фальшивих бюлетенів
В Одесі СБУ перед другим туром виборів міського голови знайшла підроблені бюлетені, які зловмисники планували використати для фальсифікацій під час голосування.
Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області, передає RegioNews.
Оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як "громадська приймальня” одного з громадсько-політичних діячів”, - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, які ідентичні за формою і змістом із оригінальними.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки”, - додали в СБУ.
Тепер прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом фальсифікації виборчих документів.
Нагадаємо, у Миколаєві поліція розслідує факти можливої фальсифікації виборів.