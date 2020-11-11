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11 листопада 2020, 20:37 814

Вибори мера Одеси: СБУ знайшла сотні фальшивих бюлетенів

11 листопада 2020, 20:37 814
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СБУ попередила масову фальсифікацію другого туру виборів
СБУ попередила масову фальсифікацію другого туру виборів
Фото: Facebook
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В Одесі СБУ перед другим туром виборів міського голови знайшла підроблені бюлетені, які зловмисники планували використати для фальсифікацій під час голосування.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області, передає RegioNews.

Оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як "громадська приймальня” одного з громадсько-політичних діячів”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, які ідентичні за формою і змістом із оригінальними.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки”, - додали в СБУ.

Тепер прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом фальсифікації виборчих документів.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція розслідує факти можливої фальсифікації виборів.

Одеса СБУ Місцеві вибори бюлетень фальсифікації
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