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11 листопада 2020, 14:30 40

Стали відомі результати виборів-2020 у Кіровоградській області

11 листопада 2020, 14:30 40
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До обласної ради обрано 64 депутати
До обласної ради обрано 64 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Кіровоградської обласної ради та у містах Кропивницький, Олександрія і Світловодськ.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Кіровоградської обласної ради обрано 64 депутати від 7 партій. Найбільша фракція буде у "Батьківщини" (15 мандатів) та у "Слуги народу" (14 депутатів).

У місті Кропивницький міським головою з першого туру обрано Андрія Райковича - чинного мера, якого цього разу висунула партія "Пропозиція". До Кропивницької міськради увійшли 8 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "Пропозиція" (9) та "Слуга народу" і "Європейська солідарність" (по 6 мандатів).

У місті Олександрія мером обрано самовисуванця Сергія Кузьменка. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 8 партій, лідирують ОПЗЖ та "Слуга народу" - 9 і 6 депутатів відповідно.

У місті Світловодськ міським головою став висуванець "Слуги народу" Андрій Маліцький, а до міськради пройшли 6 партій. Найбільші фракції будуть у "Слуги народу" (8 депутатів) та "Батьківщини" і ОПЗЖ (по 7 мандатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Івано-Франківській та Харківській областях.

вибори мер Кропивницький Райкович Андрій Кіровоградська область
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