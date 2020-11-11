Стали відомі результати виборів-2020 у Кіровоградській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Кіровоградської обласної ради та у містах Кропивницький, Олександрія і Світловодськ.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Кіровоградської обласної ради обрано 64 депутати від 7 партій. Найбільша фракція буде у "Батьківщини" (15 мандатів) та у "Слуги народу" (14 депутатів).

У місті Кропивницький міським головою з першого туру обрано Андрія Райковича - чинного мера, якого цього разу висунула партія "Пропозиція". До Кропивницької міськради увійшли 8 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "Пропозиція" (9) та "Слуга народу" і "Європейська солідарність" (по 6 мандатів).

У місті Олександрія мером обрано самовисуванця Сергія Кузьменка. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 8 партій, лідирують ОПЗЖ та "Слуга народу" - 9 і 6 депутатів відповідно.

У місті Світловодськ міським головою став висуванець "Слуги народу" Андрій Маліцький, а до міськради пройшли 6 партій. Найбільші фракції будуть у "Слуги народу" (8 депутатів) та "Батьківщини" і ОПЗЖ (по 7 мандатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Івано-Франківській та Харківській областях.