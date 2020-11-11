Стали відомі результати виборів-2020 у Кіровоградській області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Кіровоградської обласної ради та у містах Кропивницький, Олександрія і Світловодськ.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
Так, до Кіровоградської обласної ради обрано 64 депутати від 7 партій. Найбільша фракція буде у "Батьківщини" (15 мандатів) та у "Слуги народу" (14 депутатів).
У місті Кропивницький міським головою з першого туру обрано Андрія Райковича - чинного мера, якого цього разу висунула партія "Пропозиція". До Кропивницької міськради увійшли 8 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "Пропозиція" (9) та "Слуга народу" і "Європейська солідарність" (по 6 мандатів).
У місті Олександрія мером обрано самовисуванця Сергія Кузьменка. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 8 партій, лідирують ОПЗЖ та "Слуга народу" - 9 і 6 депутатів відповідно.
У місті Світловодськ міським головою став висуванець "Слуги народу" Андрій Маліцький, а до міськради пройшли 6 партій. Найбільші фракції будуть у "Слуги народу" (8 депутатів) та "Батьківщини" і ОПЗЖ (по 7 мандатів).
Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Івано-Франківській та Харківській областях.