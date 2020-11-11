Стали відомі результати виборів-2020 у Харківській області

До обласної ради обрано 120 депутатів

До обласної ради обрано 120 депутатів

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Харків, Лозова та Ізюм.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

До Харківської обласної ради пройшло п’ять партій та обрано 120 депутатів. Найбільші фракції будуть мати "Блок Кернеса – Успішний Харків!" (46 депутатів) та ОПЗЖ (29 депутатів). У партій "Слуга народу" та "Блок Світличної Разом!" однакова кількість депутатів – 17. Партія "Європейської солідарності" у обласній раді Харкова буде представлена 11-ма депутатами.

У місті Харків у першому турі переміг чинний міський голова Геннадій Кернес. За нього проголосувало 60,34% виборців. До Харківської міської ради пройшли шість партій. Найбільша кількість мандатів у "Блок Кернеса – Успішний Харків!" (34 мандати) та ОПЗЖ (19 мандатів).

У місті Лозова мером став самовисуванець Сергій Зеленський, а до міськради пройшли 5 партій. Найбільші фракції будуть у "Блок Світличної Разом!" та ОПЗЖ - по 12 та 11 депутатів відповідно.

У місті Ізюм міським головою обрано представника від президентської партії "Слуга народу" Валерія Марченко. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли усього 4 партії, лідирують ОПЗЖ (13 мандатів) та "Нові Обличча" (10 мандатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Рівненській та Івано-Франківській областях.