Стали известны результаты выборов-2020 в Житомирской области

В областной совет избраны 64 депутата

В областной совет избраны 64 депутата

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Житомирский областной совет и в городах Житомир, Бердичев и Коростень.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Житомирский областной совет избрано 64 депутата от 9 партий. Самая большая фракция будет у президентской партии "Слуга народа" (11 мандатов) у "Европейской солидарности" и партии "Наш край" - по 9 мандатов у каждой.

В городе Житомир городским головой в первом туре избран Сергей Сухомлин - действующий мэр, который шел на выборы от партии "Пропозиция". В Житомирский горсовет вошли 6 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партий "Пропозиция" (16) и "Слуга народа" (7).

В городе Бердичев мэром избран также представителя партии "Пропозиция" Сергей Орлюк. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 7 партий, лидирует "Европейская Солидарность" (8 мандатов). А сразу у трех партий: "Пропозиция", "Слуга народа" и ОПЗЖ в горсовете Бердичева будет одинаковое количество мандатов – 6.

В городе Коростень мэром стал выдвиженец партии "Наш край" Владимир Москаленко, а в горсовет прошли 8 партий. Самые многочисленные фракции будут у "Слуги народа" и ОПЗЖ (по 8 мандатов у каждой).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Харковской и Кировоградской областях.