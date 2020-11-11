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Опубліковано новий рейтинг партій: у "слуг" лише третє місце
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11 листопада 2020, 11:56 679

Опубліковано новий рейтинг партій: у "слуг" лише третє місце

11 листопада 2020, 11:56 679
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Лідирує в опитуванні "Опозиційна платформа - За життя"
Лідирує в опитуванні "Опозиційна платформа - За життя"
Фото: з відкритих джерел
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У разі проведення парламентських виборів на початку 2020 року, до парламенту потрапили б шість партій. Найвищі шанси подолати 5% бар'єр у "ОПЗЖ", "Європейської солідарності", "Слуги народу", "Батьківщини", "Сили і честь", а також у "Радикальної партії Олега Ляшка".

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування, проведеного КМІС.

Так, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, підтримка партій становить:

  • "Опозиційна платформа - За життя" - 22,1%,
  • "Європейська солідарність" - 19,3%,
  • "Слуга народу" - 18,7%
  • "Батьківщина" - 9,3%
  • "Сила і честь" - 6,6%
  • "Радикальна партія" - 5,4%.

Зазначається, що опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування проводилося методом CATI. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.

Раніше повідомлялося, що найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій.

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