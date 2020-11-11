Опубліковано новий рейтинг партій: у "слуг" лише третє місце
У разі проведення парламентських виборів на початку 2020 року, до парламенту потрапили б шість партій. Найвищі шанси подолати 5% бар'єр у "ОПЗЖ", "Європейської солідарності", "Слуги народу", "Батьківщини", "Сили і честь", а також у "Радикальної партії Олега Ляшка".
Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування, проведеного КМІС.
Так, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, підтримка партій становить:
- "Опозиційна платформа - За життя" - 22,1%,
- "Європейська солідарність" - 19,3%,
- "Слуга народу" - 18,7%
- "Батьківщина" - 9,3%
- "Сила і честь" - 6,6%
- "Радикальна партія" - 5,4%.
Зазначається, що опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування проводилося методом CATI. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.
Раніше повідомлялося, що найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій.
Читайте також: Кого українці хотіли б бачити на посаді президента: свіжий рейтинг