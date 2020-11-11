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11 ноября 2020, 14:30 29

Стали известны результаты выборов-2020 в Кировоградской области

11 ноября 2020, 14:30 29
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В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Кировоградский областной совет и в городах Кропивницкий, Александрия и Светловодск.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, к Кировоградский областной совет избрано 64 депутата от 7 партий. Самая большая фракция будет у "Батькивщины" (15 мандатов) и в "Слуги народа" (14 депутатов).

В городе Кропивницкий городским головой с первого тура избран Андрей Райкович - действующий мэра, которого на этот раз выдвинула партия "Пропозиция". В Кропивницький горсовет вошли 8 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партий "Пропозиция" (9) и "Слуга народа" и "Европейская солидарность" (по 6 мандатов).

В городе Александрия мэром избрали самовыдвиженца Сергея Кузьменко. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 8 партий, лидируют ОПЗЖ и "Слуга народа" - 9 и 6 депутатов соответственно.

В городе Светловодск мэром стал выдвиженец "Слуги народа" Андрей Малицкий, а в горсовет прошли 6 партий. Крупнейшие фракции будут в "Слуги народа" (8 депутатов) и "Батькивщины" и ОПЗЖ (по 7 мандатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Ивано-Франковской и Харьковской областях.

выборы мэр Кропивницкий Райкович Андрей Кировоградская область
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