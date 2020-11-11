ЦВК зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів

Результат має бути вже сьогодні до кінця доби

Результат має бути вже сьогодні до кінця доби

Фото з відкритих джерел

На черговому засіданні ЦВК розглянула заяву щодо протиправної бездіяльності Чернівецької міської ТВК, скасувала її рішення про повторний підрахунок голосів на 40 дільницях і зобов’язала підбити підсумки виборів до кінця доби 11 листопада.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центрвиборчком.

На черговому засіданні ЦВК розглянула окремі питання діяльності Чернівецької міської територіальної виборчої комісії. Зокрема, заяву Чернівецької обласної організації Політичної партії "Єдина Альтернатива” щодо протиправної бездіяльності Чернівецької міської ТВК.

Окрім того, до ЦВК надійшла заява цієї ж організації політичної партії щодо порушення законодавства вказаною ТВК при прийнятті нею 8 листопада 2020 року рішення про повторний підрахунок голосів виборців на 40 виборчих дільницях.

Комісія встановила, що МТВК прийняла рішення про такий підрахунок голосів на підставі заяви уповноваженої особи Чернівецької облорганізації політичної партії "ПАРТІЯ ЧЕРНІВЧАН”, але після завершення прийняття виборчих документів відповідних ДВК, тобто з порушенням строків та порядку, а отже – всупереч вимогам виборчого законодавства.

Тож ЦВК скасувала рішення МТВК про повторний підрахунок голосів на 40 дільницях і зобов’язала не пізніше 24 години 11 листопада підбити підсумки виборів депутатів Чернівецької обласної та Чернівецької районної рад, а також результати виборів депутатів Чернівецької міської ради та результати голосування з виборів Чернівецького міського голови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора до Чернівців прибули представники ЦВК.