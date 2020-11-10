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10 листопада 2020, 15:20 197

Стали відомі результати виборів-2020 у Івано-Франківській області

10 листопада 2020, 15:20 197
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До обласної ради обрано 84 депутати
До обласної ради обрано 84 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Івано-Франківськ, Калуш та Коломия.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, у місті Івано-Франківськ у першому турі переміг чинний міський голова Руслан Марцінків. За нього проголосувало 84,78% виборців. До Івано-Франківської міської ради пройшли усього три партії: ВО "Свобода" (28 мандатів), "ЄС" (10 мандатів) та ВО "Батьківщина" (4 мандати).

До Івано-Франківської обласної ради обрано 84 депутати. Найбільша фракція буде у ВО "Свобода" (18 депутатів) та у "Європейської солідарності" (17 депутатів).

У місті Калуш міським головою обрано також представника від партії ВО "Свобод" Андрія Найду За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 10 партій, лідирують ВО "Свобода" та ВО "Батьківщина" - по 6 депутатів.

У місті Коломия мером став самовисуванець Богдан Станіславський, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у Об’єднання "Самопоміч" та "Європейської солідарності" - по 7 депутатів у кожної.

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Вінницькій та Волинській областях.

Івано-Франківськ мер облрада горсовет Марцінків Руслан Місцеві вибори Калуш Коломия
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