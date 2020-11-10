Стали відомі результати виборів-2020 у Івано-Франківській області

До обласної ради обрано 84 депутати

До обласної ради обрано 84 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Івано-Франківськ, Калуш та Коломия.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, у місті Івано-Франківськ у першому турі переміг чинний міський голова Руслан Марцінків. За нього проголосувало 84,78% виборців. До Івано-Франківської міської ради пройшли усього три партії: ВО "Свобода" (28 мандатів), "ЄС" (10 мандатів) та ВО "Батьківщина" (4 мандати).

До Івано-Франківської обласної ради обрано 84 депутати. Найбільша фракція буде у ВО "Свобода" (18 депутатів) та у "Європейської солідарності" (17 депутатів).

У місті Калуш міським головою обрано також представника від партії ВО "Свобод" Андрія Найду За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 10 партій, лідирують ВО "Свобода" та ВО "Батьківщина" - по 6 депутатів.

У місті Коломия мером став самовисуванець Богдан Станіславський, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у Об’єднання "Самопоміч" та "Європейської солідарності" - по 7 депутатів у кожної.

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Вінницькій та Волинській областях.