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11 ноября 2020, 12:30 14

Стали известны результаты выборов-2020 в Харьковской области

11 ноября 2020, 12:30 14
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В областной совет избраны 120 депутатов
В областной совет избраны 120 депутатов
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в городах Харьков, Лозовая и Изюм.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

В Харьковский областной совет прошло пять партий и избраны 120 депутатов. Крупнейшие фракции будут иметь "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" (46 депутатов) и ОПЗЖ (29 депутатов). У партий "Слуга народа" и "Блок Светличной Разом!" одинаковое количество депутатов – 17. Партия "Европейской солидарности" в областном совете Харькова будет представлена 11-ю депутатами.

В городе Харьков в первом туре победил действующий городской голова Геннадий Кернес. За него проголосовали 60,34% избирателей. В харьковский городской совет прошли шесть партий. Наибольшее количество мандатов у "Блока Кернеса – Успешный Харьков!" (34 мандата) и ОПЗЖ (19 мандатов).

В городе Лозовая мэром стал самовыдвиженец Сергей Зеленский, а в горсовет прошли 5 партий. Крупнейшие фракции будут у "Блок Светличной Разом!" и ОПЗЖ - по 12 и 11 депутатов соответственно.

В городе Изюм городским головой избран представитель от президентской партии "Слуга народа" Валерия Марченко. По количеству голосов в горсовете, куда прошли всего 4 партии, лидируют ОПЗЖ (13 мандатов) и "Новые Обличча" (10 мандатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Ровненской и Ивано-Франковской областях.

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