Стали відомі результати виборів-2020 у Рівненській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Рівне, Вараш та Дубно.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Рівненської обласної ради обрано 64 депутати. Найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" (14 депутатів) та у президентської партії "Слуга народу" (12 депутатів).

А от у місті Рівне 22 листопада відбудеться другий тур виборів. Тут за посаду мера будуть змагатися кандидат від місцевої партії "Рівне Разом" Віктор Шакирзян та кандидат від "СН" Віталій Коваль. До Рівненської міськради увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

У місті Вараш міським головою обрано представника від партії "Пропозиція" Олександра Мензула. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 7 партій, лідирують "За майбутнє" (7 мандатів) та "Європейська Солідарність" (6 мандатів).

У місті Дубно мером став самовисуванець Василь Антонюк, а до міськради пройшли 10 партій. Найбільші фракції будуть у партій "Європейська солідарність" та "Пропозиція" - по 5 та 3 депутати відповідно.

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Волинській та Івано-Франківській областях.