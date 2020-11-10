Фукс показав фото мера Харкова Кернеса в лікарняній палаті

У команді Кернеса останні два місяці регулярно спростовували чутки про його смерть

У команді Кернеса останні два місяці регулярно спростовували чутки про його смерть

Фото: із відкритих джерел

Відповідний знімок він оприлюднив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами Фукса, фото зроблене в палаті берлінської клініки "Шаріте”, де вже майже два місяці лікується харківський міський голова.

Він додав, що Кернес періодично спілкується з ним по телефону.

Геннадій Адольфович передає привіт з "Шаріте”, - підписав Фукс фото.

На знімку Кернес на лікарняному ліжку "передає привіт всім, хто його втратив”.

Нагадаємо, поліція відкрила справу про зникнення Кернеса, а потім передумала. Новину про розшук очільника міста вже видалили з сайту поліції.