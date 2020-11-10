Фукс показав фото мера Харкова Кернеса в лікарняній палаті
У команді Кернеса останні два місяці регулярно спростовували чутки про його смерть
У команді Кернеса останні два місяці регулярно спростовували чутки про його смерть
Соратник мера Харкова бізнесмен Павло Фукс опублікував фото Геннадія Кернеса в німецькій клініці Шаріте.
Відповідний знімок він оприлюднив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
За словами Фукса, фото зроблене в палаті берлінської клініки "Шаріте”, де вже майже два місяці лікується харківський міський голова.
Він додав, що Кернес періодично спілкується з ним по телефону.
Геннадій Адольфович передає привіт з "Шаріте”, - підписав Фукс фото.
На знімку Кернес на лікарняному ліжку "передає привіт всім, хто його втратив”.
Нагадаємо, поліція відкрила справу про зникнення Кернеса, а потім передумала. Новину про розшук очільника міста вже видалили з сайту поліції.
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