09:44  10 листопада
В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу
09:06  10 листопада
Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса, а потім передумала
08:11  10 листопада
Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2020, 13:20 1

До Чернівців прибули представники ЦВК

10 листопада 2020, 13:20 1
Читайте также на русском языке
Ймовірно, візит покликаний налагодити роботу міської ТВК, яка досі не встановила результати виборів
Ймовірно, візит покликаний налагодити роботу міської ТВК, яка досі не встановила результати виборів
ФОто: ОПОРА
Читайте также
на русском языке

Група представників Центральної виборчої комісії відвідала Чернівецький міський тервиборчком, який уже понад два тижні не може встановити результати місцевих виборів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Четверо представників Центральної виборчої комісії сьогодні близько 11.30 навідалися до Чернівецької міської ТВК. Це заступник голови Секретаріату ЦВК Олександр Кришко, головні консультанти Секретаріату ЦВК Андрій Косінов і Володимир Овчаренко, головний консультант управління правового забезпечення Секретаріату ЦВК Олег Дондик.

Близько 11:30 Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію відвідали четверо представників Центральної виборчої...

Posted by ОПОРА Чернівці on Tuesday, November 10, 2020

В ОПОРІ припускають, що мета візиту – налагодження роботи МТВК.

Близько 11:30 Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію відвідали четверо представників Центральної виборчої комісії... Ймовірна мета візиту - налагодити роботу МТВК", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях суд скасував рішення міської ТВК про перерахунок голосів.

вибори Чернівці ЦВК результат ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У "Слузі народу" оголосили про перемогу на місцевих виборах
10 листопада 2020, 11:51
Суд відмовив у скасуванні результатів виборів до Львівської міськради
10 листопада 2020, 11:26
У Миколаєві поліція розслідує факти можливої фальсифікації виборів
10 листопада 2020, 09:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »