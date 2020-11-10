До Чернівців прибули представники ЦВК

Ймовірно, візит покликаний налагодити роботу міської ТВК, яка досі не встановила результати виборів

Ймовірно, візит покликаний налагодити роботу міської ТВК, яка досі не встановила результати виборів

ФОто: ОПОРА

Група представників Центральної виборчої комісії відвідала Чернівецький міський тервиборчком, який уже понад два тижні не може встановити результати місцевих виборів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Четверо представників Центральної виборчої комісії сьогодні близько 11.30 навідалися до Чернівецької міської ТВК. Це заступник голови Секретаріату ЦВК Олександр Кришко, головні консультанти Секретаріату ЦВК Андрій Косінов і Володимир Овчаренко, головний консультант управління правового забезпечення Секретаріату ЦВК Олег Дондик.

Близько 11:30 Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію відвідали четверо представників Центральної виборчої... Posted by ОПОРА Чернівці on Tuesday, November 10, 2020

В ОПОРІ припускають, що мета візиту – налагодження роботи МТВК.

Близько 11:30 Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію відвідали четверо представників Центральної виборчої комісії... Ймовірна мета візиту - налагодити роботу МТВК", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях суд скасував рішення міської ТВК про перерахунок голосів.