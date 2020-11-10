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10 листопада 2020, 17:01 4

Стало відомо, чому затягується підрахунок голосів на виборах

10 листопада 2020, 17:01 4
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Затягування підрахунку голосів в окремих громадах має ознаки політтехнологій
Затягування підрахунку голосів в окремих громадах має ознаки політтехнологій
Фото: із відкритих джерел
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Головною причиною затягування підрахунку голосів у деяких громадах є масові звернення партій і кандидатів до суду із вимогою оскарження результатів.

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

За даними спостерігачів, часто такі скарги не мають достатніх обґрунтувань.

Часто вимоги щодо перерахунку голосів та визнання виборів недійсними, які подають політичні партії і кандидати, не є належним чином обґрунтованими і не базуються на фактах щодо порушень виборчого законодавства в день голосування", - йдеться в заяві КВУ.

За даними Комітету, досі проблемним є встановлення результатів у Львові, Чернівцях, Тернополі та Броварах. Також затягнувся процес встановлення результатів виборів до Київської, Волинської, Херсонської, Одеської обласних рад.

Судові оскарження мали місце щодо встановлення результатів виборів Кароліно-Бугазської ОТГ Одеської області. Внаслідок порушень виборчого законодавства ЦВК було достроково припинено повноваження Марганецької ТВК Дніпропетровської області та Васильківської ТВК Київської області”, - розповіли в Комітеті виборців.

У комітеті вважають, що затягування підрахунку голосів в окремих громадах має ознаки політтехнологій та використовується для перерахунку голосів виборців на користь зацікавлених партій або кандидатів.

Нагадаємо, в ОПОРІ пояснили, чому на місцевих виборах зросла кількість порушень.

Місцеві вибори голосування КВУ результат регіони ТВК
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