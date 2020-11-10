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10 листопада 2020, 14:27 98

ЦВК встановила результати виборів міських голів у семи областях

10 листопада 2020, 14:27 98
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У деяких областях залишилося отримати дані щодо одного населеного пункту
У деяких областях залишилося отримати дані щодо одного населеного пункту
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія оприлюднила інформацію про переможців виборів міських голів у семи областях України.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЦВК, передає RegioNews.

Згідно із даними Центрвиборчкому, станом на ранок 10 листопада вже є результати виборів 1281 голови (загальна кількість — 1421). Це 304 міських, 399 селищних і 578 сільських голів.

Результати місцевих виборів встановлені у Вінницькій області, де обрали 18 міських голів, а також у Кіровоградській (12) і Луганській (4).

Також ЦВК встановила усіх переможців виборів міських голів у Волинській області, де обрали 10 мерів, а в місті Луцьк призначено повторне голосування, Донецькій області (17 міських голів, повторне голосування відбудеться у Слов'янську і Краматорську), Львівській області (37 мерів, у Львові та Дрогобичі - повторне голосування), а також у Черкаській області (обрано 15 міських голів, у Черкасах буде повторне голосування).

В ЦВК уточнили, що у деяких областях залишилося отримати дані щодо одного населеного пункту. Також на сайті Комісії оприлюднені дані про результати виборів мера Києва.

Нагадаємо, "Слуги народу" вирішили відкласти з'їзд партії, причиною стали довибори в Раду.

ЦВК Місцеві вибори результат голосування Київ Вінницька область
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