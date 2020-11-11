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11 ноября 2020, 12:11 87

ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов

11 ноября 2020, 12:11 87
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Результат должен быть уже сегодня до конца суток
Результат должен быть уже сегодня до конца суток
Фото их открытых источников
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На очередном заседании ЦИК рассмотрела заявление относительно противоправной бездеятельности Черновицкой городской ТИК, отменила ее решение о повторном подсчете голосов на 40 участках и обязала подвести итоги выборов до конца суток 11 ноября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центризбирком.

На очередном заседании ЦИК рассмотрела отдельные вопросы деятельности Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии. В частности, заявление Черновицкой областной организации Политической партии "Единая Альтернатива” относительно противоправной бездеятельности Черновицкой городской ТИК.

Кроме того, в ЦИК поступило заявление этой же организации политической партии о нарушении законодательства указанной ТИК при принятии ею 8 ноября 2020 года решения о повторном подсчете голосов избирателей на 40 избирательных участках.

Комиссия установила, что МТИК приняла решение о такой подсчет голосов на основании заявления уполномоченного лица Черновицкой облорганизации политической партии "ПАРТИЯ ЧЕРНОВЧАН”, но после принятия избирательных документов соответствующих УИК, то есть с нарушением сроков и порядка, а следовательно, – вопреки требованиям избирательного законодательства.

Поэтому ЦИК отменила решение МТИК о повторном подсчете голосов на 40 участках и обязала не позднее 24 часов 11 ноября подвести итоги выборов депутатов Черновицкого областного и Черновицкого районного советов, а также результаты выборов депутатов Черновицкого городского совета и результаты голосования с выборов Черновицкого городского головы.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Черновцы прибыли представители ЦИК.

ЦИК ТИК Черновцы выборы результат
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