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10 листопада 2020, 11:26 24

Суд відмовив у скасуванні результатів виборів до Львівської міськради

10 листопада 2020, 11:26 24
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Позов про скасування результатів подавав кандидат від партії "Наш край"
Позов про скасування результатів подавав кандидат від партії "Наш край"
Фото з відкритих джерел
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Львівський окружний адмінсуд повністю відмовив у задоволенні позову кандидата від партії «Наш край» щодо скасування результатів виборів депутатів Львівської міськради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на координатора мережі "Опора" Тараса Радя.

Львівський окружний адміністративний суд розглянув позов кандидат від партії "Наш край" щодо скасування результатів виборів депутатів Львівської міськради. Пізно ввечері у понеділок, 9 листопада, суд повністю відмовив у задоволенні позову.

Зараз дізнаємося рішення суду ... Суд прийняв рішення відмовити у задоволенні позовних вимог позивача повністю! Таким...

Posted by Taras Rad' on Monday, November 9, 2020

Координатор мережі "Опора" Тарас Радь також написав, що позивач планує подати апеляцію на рішення суду.

За непідтвердженою інформацією завтра буде подано апеляцію на рішення Львівського окружного адміністративного суду, - написав Радь.

Нагадаємо, ще 3 листопада було офіційно названо партії, які пройшли до Львівської міськради.

суд вибори Львів горсовет Наш край
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