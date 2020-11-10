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10 листопада 2020, 16:59 19

Названо дату, коли Рада може розглянути законопроект Разумкова щодо КСУ

10 листопада 2020, 16:59 19
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Профільний комітет рекомендував Раді схвалити документ за основу та в цілому
Профільний комітет рекомендував Раді схвалити документ за основу та в цілому
Фото: Слуга народу / Facebook
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Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, відхиливши при цьому альтернативний до нього проєкт №4304-1.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин (фракція партії "Голос") за результатами засідання комітету, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Щодо законопроєкту спікера (№4304, – ред.), то було запропоновано прийняти за основу та в цілому. Але якщо зал визначиться доопрацювати, що було би цілком логічним, зважаючи на юридичні неточності у формулюваннях, то треба йти за 116-ю статтею Регламенту: дати можливість фактично переписати норми" – зазначив парламентар.

Він додав, що законопроєкт спікера може розглядатися вже у вівторок, 17 листопада,

Водночас він уточнив, що антикорупційний комітет відхилив законопроєкт №4304-1, внесений членом фракції "Слуга народу" Олександром Дубінським як альтернативний до проєкту №4304, одним зі співавторів якого виступи голова ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про дату, коли на голосування Ради винесуть закон про відновлення е-декларування.

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