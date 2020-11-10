Рада вже працює над законопроєктом про легалізацію медичного канабісу, - Арахамія
Нині створено робочу групу
Нині створено робочу групу
У Верховній Раді України вже готують законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Документ регулюватиме питання застосування його при виробництві ліків.
Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, відповідна робоча група вже створена.
"Там є два принципових підходи. Перший - дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як вони працюють і як це допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера і т. д. А потім вже йти шляхом імпортозаміщення", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Офіс президента пояснив, навіщо необхідна легалізація канабісу.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою