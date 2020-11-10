Рада вже працює над законопроєктом про легалізацію медичного канабісу, - Арахамія

Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, відповідна робоча група вже створена.

"Там є два принципових підходи. Перший - дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як вони працюють і як це допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера і т. д. А потім вже йти шляхом імпортозаміщення", - заявив він.