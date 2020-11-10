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10 листопада 2020, 13:59 70

Рада вже працює над законопроєктом про легалізацію медичного канабісу, - Арахамія

10 листопада 2020, 13:59 70
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Нині створено робочу групу
Нині створено робочу групу
Фото: Слуга народу / Facebook
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У Верховній Раді України вже готують законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Документ регулюватиме питання застосування його при виробництві ліків.

Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, відповідна робоча група вже створена.

"Там є два принципових підходи. Перший - дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як вони працюють і як це допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера і т. д. А потім вже йти шляхом імпортозаміщення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Офіс президента пояснив, навіщо необхідна легалізація канабісу.

Україна Слуга народа Верховна Рада нардеп парламент
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