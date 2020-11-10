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10 листопада 2020, 15:41 41

В Одесі закрили справу щодо порушення карантину через святкування дня міста

10 листопада 2020, 15:41 41
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Суд аргументував це тим, що поліція не надала достатньо доказів
Суд аргументував це тим, що поліція не надала достатньо доказів
Фото: з відкритих джерел
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Приморський районний суд Одеси скасував штраф за порушення карантину під час святкування дня міста 2 вересня.

Як передає RegioNews, про це інформує Радіо Свобода.

Поліція не встановила свідків правопорушення, не зібрала письмові пояснення, а фотознімки не можуть розглядатися як належні докази, оскільки відсутні посилання на джерела їх походження, не встановлена дата, час та місце події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня поліція повідомила про відкриття кримінального провадження, а 15 вересня склала адміністративний протокол на організатора урочистих заходів - директора департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяну Маркову. Її звинуватили в тому, що більшість учасників святкування Дня Одеси були без масок і не дотримувались соціальної дистанції.

Крім того, МОЗ прогнозував спалах коронавірусу в Одесі через святкування Дня міста.

суд коронавірус Одеса карантин закон поліція
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