В Одесі закрили справу щодо порушення карантину через святкування дня міста

Суд аргументував це тим, що поліція не надала достатньо доказів

Суд аргументував це тим, що поліція не надала достатньо доказів

Фото: з відкритих джерел

Приморський районний суд Одеси скасував штраф за порушення карантину під час святкування дня міста 2 вересня.

Як передає RegioNews, про це інформує Радіо Свобода.

Поліція не встановила свідків правопорушення, не зібрала письмові пояснення, а фотознімки не можуть розглядатися як належні докази, оскільки відсутні посилання на джерела їх походження, не встановлена дата, час та місце події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня поліція повідомила про відкриття кримінального провадження, а 15 вересня склала адміністративний протокол на організатора урочистих заходів - директора департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяну Маркову. Її звинуватили в тому, що більшість учасників святкування Дня Одеси були без масок і не дотримувались соціальної дистанції.

Крім того, МОЗ прогнозував спалах коронавірусу в Одесі через святкування Дня міста.