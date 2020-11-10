На виборах у Харківській області майже у всіх містах обласного значення перемогли чинні мери

Вибори відбулися 25 жовтня

Вибори відбулися 25 жовтня

Фото з відкритих джерел

Переможцями виборів у Первомайському та Люботині Харківської області стали чинні мери - відповідно Микола Бакшеєв і Леонід Лазуренко.

Про це пише RegioNews з посиланням на ЦВК.

Микола Бакшеєв, котрий, як і в 2015-му, висувався від партії "Батьківщина", отримав 32,69%. Його найближчий конкурент – представник ОПЗЖ Володимир Павленко – набрав 30,34%.

Люботинський міський голова Леонід Лазуренко залишив конкурентів далеко позаду, отримавши 45,45% голосів виборців. У найближчого суперника – представника "Блоку Кернеса – Успішний Харків" Віталія Палагути - 23,98%.

Таким чином у шести із семи міст обласного значення в регіоні перемогу здобули чинні мери. Винятком є лише Куп’янськ, там переміг Геннадій Мацегора, який висувався від "Опозиційної платформи – За життя". Він працював на посаді заступника мера і фактично виконував його обов’язки після того, як міський голова Олег Войтюк помер у листопаді 2017 року.

Нагадаємо, повторно обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата міської ради.