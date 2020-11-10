Стали відомі результати виборів-2020 у Волинській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Луцьк, Ковель та Нововолинськ.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, у місті Луцьк 15 листопада відбудеться другий тур виборів. Тут за посаду мера будуть змагатися кандидат від партії "За майбутнє" Ігор Поліщук та самовисуванець Богдан Шиба. До Луцької міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "За майбутнє" та "Європейська солідарність".

До Волинської обласної ради обрано 64 депутати. Найбільша фракція буде у "За майбутнє" (22 мандати) та у "Європейської солідарності" і "Батьківщини" (по 9 депутатів).

У місті Ковель міським головою обрано кандидата від партії "За майбутнє" Ігоря Чайку. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 7 партій, лідирують "За майбутнє" та "Слуга народу" - по 7 депутатів.

У місті Нововолинськ мером став висуванець "За майбутнє" Борис Карпус, а до міськради пройшли 5 партій. Найбільші фракції будуть у "За майбутнє" (14 депутатів) та "Європейської солідарності" (6 мандатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській та Вінницькій областях.