Стали відомі результати виборів-2020 у Волинській області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Луцьк, Ковель та Нововолинськ.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
Так, у місті Луцьк 15 листопада відбудеться другий тур виборів. Тут за посаду мера будуть змагатися кандидат від партії "За майбутнє" Ігор Поліщук та самовисуванець Богдан Шиба. До Луцької міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "За майбутнє" та "Європейська солідарність".
До Волинської обласної ради обрано 64 депутати. Найбільша фракція буде у "За майбутнє" (22 мандати) та у "Європейської солідарності" і "Батьківщини" (по 9 депутатів).
У місті Ковель міським головою обрано кандидата від партії "За майбутнє" Ігоря Чайку. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 7 партій, лідирують "За майбутнє" та "Слуга народу" - по 7 депутатів.
У місті Нововолинськ мером став висуванець "За майбутнє" Борис Карпус, а до міськради пройшли 5 партій. Найбільші фракції будуть у "За майбутнє" (14 депутатів) та "Європейської солідарності" (6 мандатів).
Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській та Вінницькій областях.