Стали известны результаты выборов-2020 в Ивано-Франковской области

В областной совет избраны 84 депутата

В областной совет избраны 84 депутата

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в городах Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в городе Ивано-Франковск в первом туре победил действующий городской голова Руслан Марцинкив. За него проголосовало 84,78% избирателей. В Ивано-Франковский городской совет прошли всего три партии: ВО "Свобода" (28 мандатов), "ЕС" (10 мандатов), ВО "Батькивщина" (4 мандата).

В Ивано-Франковский областной совета избрано 84 депутата. Самая большая фракция будет у ВО "Свобода" (18 депутатов) и в "Европейской солидарности" (17 депутатов).

В городе Калуш городским головой избран также представителя от партии ВО "Свобода" Андрей Найда По количеству голосов в горсовете, куда прошли 10 партий, лидируют ВО "Свобода" и ВО "Батькивщина" - по 6 депутатов.

В городе Коломыя мэром стал самовыдвиженец Богдан Станиславский, а в горсовет прошли 8 партий. Крупнейшими фракциями будут Объединение "Самопомощь" и "Европейской солидарности" - по 7 депутатов в каждой.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Винницкой и Волинской областях.