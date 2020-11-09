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09 листопада 2020, 19:05 109

У Миколаєві у кандидата від ОПЗЖ відбирали голоси на користь однопартійця

09 листопада 2020, 19:05 109
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Про можливі маніпуляції заявила кандидатка в депутати облради Тетяна Потапенко
Про можливі маніпуляції заявила кандидатка в депутати облради Тетяна Потапенко
Фото Никвести
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Кандидатка в депутати Миколаївської обласної ради від партії «Опозиційна платформа «За життя» Тетяна Потапенко заявила, що у неї забрали голоси, які за неї віддали виборці. Її голоси перейшли її «однопартійцеві» Анару Ахундову, і тепер він замість неї стане депутатом Миколаївської облради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Никвести".

Миколаївська обласна територіальна виборча комісія порахувала 40 додаткових голосів за кандидата від політичної партії "Опозиційної платформи — За життя" Ахундова, начебто забравши їх у кандидатки від цієї ж політсили Тетяни Потапенко.

Зокрема, голоси були зняті від кандидатів від "ОПЗЖ" Потапенко і Гранда Арутюнова, загальна їх кількість склала 308.

Кількість голосів за співробітницю Морського спеціалізованого порту "Ніка-Тера", кандидатки від "ОПЗЖ" Тетяну Потапенко скоротилася від 1115 до 869.

З'ясувалося, у кого вкрали голоси, щоб протягнути Анара Ахундова у Миколаївську облраду від "Опозиційної платформи — За життя". Зліва протокол, який міськвиборчком передав в облвиборчком. Там у Анара Ахундова 866 (це при тому, що за даними протоколів дільничних повинно бути 820). Праворуч підсумковий протокол підрахунку, де 866 якимось чином перетворюється в 906. При цьому вкрали перемогу у Тетяни Потапенко. Її 1115 голосів перетворилися в 869, шляхом розкидання по трохи всім іншим кандидатам, щоб опустити Потапенко нижче Ахундова у внутріпартійному рейтингу, позбавити її і квоти і мандата, - пише журналіст "Никвестей".

Нагадаємо, раніше на Сумщині зловили кандидата в депутати міськради на спробі сфальсифікувати результати виборів.

ОПЗЖ облрада Миколаїв ТВК фальсифікації виборів
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