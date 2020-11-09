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09 листопада 2020, 16:35 958

Стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області

09 листопада 2020, 16:35 958
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До обласної ради обрано 64 депутати
До обласної ради обрано 64 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Черкаси, Умань та Сміла.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, у місті Черкаси 22 листопада відбудеться другий тур виборів. Тут за посаду мера будуть змагатися чинний міський голова Анатолій Бондаренко та кандидат від партії "Голос" Віктор Євпак. До міськради Черкас увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "За майбутнє" та "Слуги народу".

До Черкаської обласної ради обрано 64 депутати. Найбільша фракція буде у Всеукраїнського об’єднання "Черкащани" -18 депутатів та у партії "За майбутнє" - 12.

У місті Умань міським головою обрано кандидата від партії "За майбутнє" Ірину Плєтньову. За кількістю голосів у міськраді лідирують партії "За майбутнє" та "Слуга народу" - 14 і 8 депутатів відповідно.

У місті Сміла мером став кандидат від партії "Слуга народу" Сергій Ананко, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у "СН" (9 депутатів) та команди "Сергія Рудика. Час змін" (4 депутати).

Раніше повідомлялося, що Мером Вінниці обрано чинного мера Сергія Моргунова – ЦВК.

Черкаси мер облрада Черкаська область горсовет Місцеві вибори
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