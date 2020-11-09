Стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Черкаси, Умань та Сміла.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
Так, у місті Черкаси 22 листопада відбудеться другий тур виборів. Тут за посаду мера будуть змагатися чинний міський голова Анатолій Бондаренко та кандидат від партії "Голос" Віктор Євпак. До міськради Черкас увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "За майбутнє" та "Слуги народу".
До Черкаської обласної ради обрано 64 депутати. Найбільша фракція буде у Всеукраїнського об’єднання "Черкащани" -18 депутатів та у партії "За майбутнє" - 12.
У місті Умань міським головою обрано кандидата від партії "За майбутнє" Ірину Плєтньову. За кількістю голосів у міськраді лідирують партії "За майбутнє" та "Слуга народу" - 14 і 8 депутатів відповідно.
У місті Сміла мером став кандидат від партії "Слуга народу" Сергій Ананко, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у "СН" (9 депутатів) та команди "Сергія Рудика. Час змін" (4 депутати).
Раніше повідомлялося, що Мером Вінниці обрано чинного мера Сергія Моргунова – ЦВК.