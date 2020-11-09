Стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Черкаси, Умань та Сміла.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, у місті Черкаси 22 листопада відбудеться другий тур виборів. Тут за посаду мера будуть змагатися чинний міський голова Анатолій Бондаренко та кандидат від партії "Голос" Віктор Євпак. До міськради Черкас увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "За майбутнє" та "Слуги народу".

До Черкаської обласної ради обрано 64 депутати. Найбільша фракція буде у Всеукраїнського об’єднання "Черкащани" -18 депутатів та у партії "За майбутнє" - 12.

У місті Умань міським головою обрано кандидата від партії "За майбутнє" Ірину Плєтньову. За кількістю голосів у міськраді лідирують партії "За майбутнє" та "Слуга народу" - 14 і 8 депутатів відповідно.

У місті Сміла мером став кандидат від партії "Слуга народу" Сергій Ананко, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у "СН" (9 депутатів) та команди "Сергія Рудика. Час змін" (4 депутати).

Раніше повідомлялося, що Мером Вінниці обрано чинного мера Сергія Моргунова – ЦВК.