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09 ноября 2020, 19:05 109

В Николаеве у кандидата от ОПЗЖ отбирали голоса в пользу однопартийца

09 ноября 2020, 19:05 109
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О возможных манипуляциях заявила кандидат в депутаты облсовета Татьяна Потапенко
О возможных манипуляциях заявила кандидат в депутаты облсовета Татьяна Потапенко
Фото Никвести
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Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Татьяна Потапенко заявила, что у нее забрали голоса, которые за нее отдали избиратели. Её голоса перешли ее «однопартийцу» Анару Ахундову, и теперь он вместо нее станет депутатом Николаевского облсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Никвести".

Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 40 дополнительных голосов за кандидата от политической партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ахундова, вроде бы забрав их у кандидата от этой же политсилы Татьяны Потапенко.

В частности, голоса были сняты у кандидатов от "ОПЗЖ" Потапенко и Гранда Арутюнова, общее их количество составило 308.

Количество голосов за сотрудницу Морского специализированного порта "Ника-Тера", кандидата от "ОПЗЖ" Татьяну Потапенко сократилось с 1115 до 869.

Выяснилось, у кого украли голоса, чтоб протащить Анара Ахундова в Николаевский облсовет от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Слева протокол, который горизбирком передал в облизбирком. Там у Анара Ахундова 866 (это при том, что по данным участковых протоколов должно быть 820). Справа итоговый протокол подсчета, где 866 каким-то образом превращается в 906. При этом украли победу у Татьяны Потапенко. Её 1115 голосов превратились в 869, путем раскидывания по чуть-чуть всем остальным кандидатам, чтоб опустить Потапенко ниже Ахундова во внутрипартийном рейтинге, лишить её и квоты и мандата, - пишет журналист "Никвестей”.

Напомним, ранее на Сумщине поймали кандидата в депутаты горсовета на попытке сфальсифицировать результаты выборов.

ОПЗЖ облсовет Николаев ТИК фальсификации выборов
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