На Сумщині викрили кандидата в депутати міськради на спробі сфальсифікувати результати виборів

Кандидат намагався підкупити системномого адміністратора ТВК

Кандидат намагався підкупити системномого адміністратора ТВК

Фото: СБУ

На Сумщині Служба безпеки України блокувала спробу кандидата в депутати однієї з міськрад сфальсифікувати результати виборів на свою користь під час проведення виборів.

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресцентр СБУ.

Відомо, що претендент намагався змусити системного адміністратора міської територіально-виборчої комісії незаконно внести зміни до електронного кабінету на користь політичної сили кандидата.

За результатами екзитполів, ця політична партія не долала п’ятивідсотковий бар’єр і не мала шансів пройти у міську раду", - йдеться у повідомленні.

Кандидат запропонував системному адміністратору неправомірну вигоду за внесення неправдивих даних до електронного кабінету міської виборчої комісії.

За гроші працівник комісії мав штучно збільшити кількість голосів за політсилу на 140 виборців. Вартість "послуг" мала визначитися після результатів фальсифікації", - повідомляють оперативники.

У СБУ попередили втручання до виборчої системи під час підготовки до вчинення протиправних дій. У ході слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності, зокрема "переписку" з працівником ТВК про деталі та умови фальсифікації.

Кандидату в депутати повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 362 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Буковині поліція перевіряла інформацію про масові ймовірні порушення виборчого законодавства.