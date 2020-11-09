Вибори на Одещині: результати не встановлені, голова ТВК зник і не виходить на зв'язок

Зараженим вірусом комп'ютером зацікавилися в кіберполіції

Зараженим вірусом комп'ютером зацікавилися в кіберполіції

Фото: dumskaya.net

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думська".

На даний момент Одеська ТВК пішла на технічну перерву. У приміщенні, де повинна працювати комісія, знаходиться всього чотири члена ТВК. Ніхто з них не знає, що буде відбуватися далі і коли підведуть підсумки виборів.

Як повідомляє видання, зв'язатися з головою комісії не вдається. Він не відповідає на дзвінки журналістів і навіть деяких членів комісії.

Як раніше зазначалося, вчора ввечері з'ясувалося, що якийсь загадковий вірус нібито знищив практично оформлений протокол з підсумками виборів депутатів облради. Скласти новий документ обіцяли до ранку, чого так і не зробили.

За даними "Думської" зниклим протоколом і комп'ютерним вірусом зацікавилися в Кіберполіції.

Нагадаємо, термін для встановлення результатів закінчився ще у п'ятницю ввечері 6 листопада.