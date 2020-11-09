Вибори на Одещині: результати не встановлені, голова ТВК зник і не виходить на зв'язок
Одеська обласна територіальна комісія досі не встановила результати виборів депутатів Одеської обласної ради.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думська".
На даний момент Одеська ТВК пішла на технічну перерву. У приміщенні, де повинна працювати комісія, знаходиться всього чотири члена ТВК. Ніхто з них не знає, що буде відбуватися далі і коли підведуть підсумки виборів.
Як повідомляє видання, зв'язатися з головою комісії не вдається. Він не відповідає на дзвінки журналістів і навіть деяких членів комісії.
Як раніше зазначалося, вчора ввечері з'ясувалося, що якийсь загадковий вірус нібито знищив практично оформлений протокол з підсумками виборів депутатів облради. Скласти новий документ обіцяли до ранку, чого так і не зробили.
За даними "Думської" зниклим протоколом і комп'ютерним вірусом зацікавилися в Кіберполіції.
Нагадаємо, термін для встановлення результатів закінчився ще у п'ятницю ввечері 6 листопада.