В уряду вимагали відправити у відставку міністра освіти
Під Кабінетом Міністрів пройшов мітинг проти пропозиції вилучення предмету "українська література" із ЗНО.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Під Кабміном відбувся пікет проти ЗНО без української літератури, організований Національною спілкою письменників, ГС "Музичний батальйон" і Правим Сектором.
Активісти вимагали відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і повернення української літератури в обов’язкове ЗНО.
Вони тримали плакати з написами: "Укрліт – це світогляд", "Геть граблі від укрліт!", "Геть Шкарлета!" і "Не чіпай укрліт!".
На думку учасників акції, вилучення предмету "українська література" з обов’язкового ЗНО – це послаблення формування спільних світоглядних позицій в українців і як наслідок - послаблення державотворчих процесів в Україні.
Нагадаємо, цього року майже 23 тисячі школярів не здали ЗНО з української мови.