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09 листопада 2020, 17:36 1334

В уряду вимагали відправити у відставку міністра освіти

09 листопада 2020, 17:36 1334
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Кабмін пікетували через ідею вилучення предмету "українська література" із ЗНО
Кабмін пікетували через ідею вилучення предмету "українська література" із ЗНО
Фото Укрінформ
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Під Кабінетом Міністрів пройшов мітинг проти пропозиції вилучення предмету "українська література" із ЗНО.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Під Кабміном відбувся пікет проти ЗНО без української літератури, організований Національною спілкою письменників, ГС "Музичний батальйон" і Правим Сектором.

Активісти вимагали відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і повернення української літератури в обов’язкове ЗНО.

Вони тримали плакати з написами: "Укрліт – це світогляд", "Геть граблі від укрліт!", "Геть Шкарлета!" і "Не чіпай укрліт!".

На думку учасників акції, вилучення предмету "українська література" з обов’язкового ЗНО – це послаблення формування спільних світоглядних позицій в українців і як наслідок - послаблення державотворчих процесів в Україні.

Нагадаємо, цього року майже 23 тисячі школярів не здали ЗНО з української мови.

Кабмін митинг Правий сектор ЗНО мова
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