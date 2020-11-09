В уряду вимагали відправити у відставку міністра освіти

Кабмін пікетували через ідею вилучення предмету "українська література" із ЗНО

Кабмін пікетували через ідею вилучення предмету "українська література" із ЗНО

Фото Укрінформ

Під Кабінетом Міністрів пройшов мітинг проти пропозиції вилучення предмету "українська література" із ЗНО.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Під Кабміном відбувся пікет проти ЗНО без української літератури, організований Національною спілкою письменників, ГС "Музичний батальйон" і Правим Сектором.

Активісти вимагали відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і повернення української літератури в обов’язкове ЗНО.

Вони тримали плакати з написами: "Укрліт – це світогляд", "Геть граблі від укрліт!", "Геть Шкарлета!" і "Не чіпай укрліт!".

На думку учасників акції, вилучення предмету "українська література" з обов’язкового ЗНО – це послаблення формування спільних світоглядних позицій в українців і як наслідок - послаблення державотворчих процесів в Україні.

Нагадаємо, цього року майже 23 тисячі школярів не здали ЗНО з української мови.