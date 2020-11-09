У правительства требовали отправить в отставку министра образования

Кабмин пикетировали за идею изъятия предмета "украинская литература" с ВНО

Кабмин пикетировали за идею изъятия предмета "украинская литература" с ВНО

Фото Укринформ

Под Кабинетом Министров прошел митинг против предложения изъятие предмета "украинская литература" из ВНО.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

Под Кабмином прошел пикет против ВНО без украинской литературы, организованный Национальным союзом писателей, ГС "Музыкальный батальон" и Правым Сектором.

Активисты требовали отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета и возвращения украинской литературы в обязательное ВНО.

Они держали плакаты с надписями: "Укрлит – это мировоззрение", "Прочь грабли от укрлит!", "Долой Шкарлета!" и "Не трогай укрлит!".

По мнению участников акции, изъятие предмета "украинская литература" из обязательного ВНО – это ослабление формирование общих мировоззренческих позиций у украинцев и как следствие - ослабление государствообразующих процессов в Украине.

Напомним, в этом году почти 23 тысячи школьников не сдали ВНО с украинского языка.