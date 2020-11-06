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06 листопада 2020, 12:30 3

Шмигаль не бачить підстав для відставки Степанова

06 листопада 2020, 12:30 3
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Про це прем'єр-міністр сказав під час години запитань до уряду у Верховній раді
Про це прем'єр-міністр сказав під час години запитань до уряду у Верховній раді
Фото з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що українські медики роблять все можливе для протидії коронавірусу, а тому підстав для відставки глави МОЗ Максима Степанова немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На питання, чи підтримує прем'єр-міністр пропозицію опозиції про відставку міністра охорони здоров'я через катастрофічну ситуацію з коронавірусом, під час години запитань до уряду у Верховній Раді він відповів негативно.

Насправді ситуація в Україні надзвичайно складна. Ніхто з нас не має "рожевих окулярів" — ми всі бачимо, у кожного з нас хворіють родичі, знайомі, і це дійсно важка кризова ситуація . Але вона така у всьому світі, вона ще гірша в багатьох країнах — наших сусідів. Сьогодні наші медики, в тому числі й працівники Міністерства охорони здоров'я, роблять все можливе, працюючи інколи по 18-20 годин на добу. Тому я з повагою ставлюся до медиків, до працівників Міністерства охорони здоров'я, і вважаю, що сьогодні вони дійсно є нашими бійцями на передовій боротьби з коронавірусом, — сказав Шмигаль.

Глава уряду закликав парламентарів "об'єднатися та вести спільну боротьбу проти пандемії", щоб подолати її наслідки і зберегти якомога більше життів українців.

Як повідомлялося раніше, коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 9721 новий випадок.

Кабмін міністр відставка МОЗ прем'єр
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