Українці втратили один трильйон доларів ВВП за 10 років - Шмигаль

Причиною став нереалізований потенціал країни

Причиною став нереалізований потенціал країни

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадяни України втратили один трильйон доларів за 10 років через нереалізований потенціал.

Про це він розповів під час презентації економічного аудиту країни, передає RegioNews.

Так, ще навесні Зеленський поставив завдання уряду проаналізувати, з чим країна заходить в наступне десятиліття, щоб реалістично поставити собі цілі на наступні роки.

Контрольним запитанням було, чи реалізували ми свій потенціал, якими є результати управління нашою країною за попередні роки і як ми виглядаємо в порівнянні з нашими сусідами. Сьогодні маємо чітку відповідь - один трильйон доларів ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. Один трильйон втратили всі громадяни України через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління", - повідомив Шмигаль.

Тому уряд пропонує всім переосмислити економічний потенціал і подивитись в новому світлі на майбутнє держави.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік.