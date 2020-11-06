09:49  06 листопада
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 9721 новий випадок
16:38  05 листопада
Другий тур виборів міського голови призначений уже в 15-ти містах України
08:13  06 листопада
ООС: протягом доби бойовики одинадцять раз порушили перемир'я, є ранений
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2020, 10:02 6

Українці втратили один трильйон доларів ВВП за 10 років - Шмигаль

06 листопада 2020, 10:02 6
Читайте также на русском языке
Причиною став нереалізований потенціал країни
Причиною став нереалізований потенціал країни
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадяни України втратили один трильйон доларів за 10 років через нереалізований потенціал.

Про це він розповів під час презентації економічного аудиту країни, передає RegioNews.

Так, ще навесні Зеленський поставив завдання уряду проаналізувати, з чим країна заходить в наступне десятиліття, щоб реалістично поставити собі цілі на наступні роки.

Контрольним запитанням було, чи реалізували ми свій потенціал, якими є результати управління нашою країною за попередні роки і як ми виглядаємо в порівнянні з нашими сусідами. Сьогодні маємо чітку відповідь - один трильйон доларів ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. Один трильйон втратили всі громадяни України через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління", - повідомив Шмигаль.

Тому уряд пропонує всім переосмислити економічний потенціал і подивитись в новому світлі на майбутнє держави.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік.

Кабмін українці бюджет финансы Деніс Шмигаль економіка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »