14:36  04 листопада
Кадрові зміни: Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей
14:14  04 листопада
У метро Києва будуть жорстко контролювати дотримання маскового режиму
18:08  04 листопада
Окупанти на Донбасі тричі смалили по ЗСУ, наші бійці збили ворожий безпілотник
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2020, 16:25 25

Кабмін виділив кошти на відновлення пошкодженого паводком газопроводу на Буковині

04 листопада 2020, 16:25 25
Читайте также на русском языке
Рішення про виділення 9 млн грн прийнято сьогодні на засіданні уряду
Рішення про виділення 9 млн грн прийнято сьогодні на засіданні уряду
Фото АТ Чернівцігаз
Читайте также
на русском языке

Уряд виділив гроші на відновлення газопроводу, який через пошкодження влітку паводком залишив без газу шість сіл Вижниччини на Буковині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Кабмін.

Уряд виділив майже 9 мільйонів гривень на відновлення газопроводу "Джурів – Банилів", який був пошкоджений паводком у червні 2020 року.

Через цей газопровід газ постачається до понад півтори тисячі допомогосподарств у шести селах Вижниччини на Буковині. Через пошкодження частину будинків тимчасово під’єднали до сусіднього газопроводу, але 31 жовтня газопостачання припинили через критичне падіння тиску в газорозподільній мережі.

Через це учора, 3 листопада, за повідомленням Суспільного, жителі села Банилів перекривали дорогу з вимогою відремонтувати газопровід.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив понад 260 млн грн на подолання наслідків червневої повені на Прикарпатті.

Кабмін финансирование допомога Буковина Повінь
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Шмигаль розповів, коли представлять повний економічний аудит України
04 листопада 2020, 14:57
Кабмін не планує запроваджувати локдаун, але посилить карантинні обмеження - Шмигаль
04 листопада 2020, 14:51
Суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн
02 листопада 2020, 18:57
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »