Кабмін виділив кошти на відновлення пошкодженого паводком газопроводу на Буковині

Рішення про виділення 9 млн грн прийнято сьогодні на засіданні уряду

Рішення про виділення 9 млн грн прийнято сьогодні на засіданні уряду

Фото АТ Чернівцігаз

Уряд виділив гроші на відновлення газопроводу, який через пошкодження влітку паводком залишив без газу шість сіл Вижниччини на Буковині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Кабмін.

Уряд виділив майже 9 мільйонів гривень на відновлення газопроводу "Джурів – Банилів", який був пошкоджений паводком у червні 2020 року.

Через цей газопровід газ постачається до понад півтори тисячі допомогосподарств у шести селах Вижниччини на Буковині. Через пошкодження частину будинків тимчасово під’єднали до сусіднього газопроводу, але 31 жовтня газопостачання припинили через критичне падіння тиску в газорозподільній мережі.

Через це учора, 3 листопада, за повідомленням Суспільного, жителі села Банилів перекривали дорогу з вимогою відремонтувати газопровід.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив понад 260 млн грн на подолання наслідків червневої повені на Прикарпатті.