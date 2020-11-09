09:59  09 листопада
Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 8,5 тисяч нових випадків зараження
08:41  09 листопада
Кернес офіційно зареєстрований мером Харкова - ТВК
10:49  09 листопада
КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2020, 15:52 35

КСУ провалив розгляд "земельних" статей Конституції і звинуватив Офіс Зеленського

09 листопада 2020, 15:52 35
Читайте также на русском языке
У суді заявили про навмисний зрив засідання
У суді заявили про навмисний зрив засідання
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Конституційний суд України, який раніше прийняв скандальне рішення по е-декларуванню, не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції.

Про це повідомляє агентство РБК-Україна, передає RegioNews.

Заданими джерел видання, в понеділок двоє суддів не з’явилися на засідання через хворобу, а ще двоє покинули засідання, коли суд почав розглядати "земельну справу".

Тільки що частина суддів, орієнтованих на Офіс президента, зірвали засідання суду, тому суд сьогодні нічого не розглянув", - заявив суддя КСУ Ігор Сліденко.

Нагадаємо, раніше КСУ взяв перерву у розгляді "земельної” статті Конституції.

Конституційний суд ринок землі засідання Офіс президента заява земля Конституція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кернес не захотів бути депутатом Харківської міської ради
09 листопада 2020, 14:58
Майже сотня активістів прямує до будинку глави КС Тупицького, щоби передати йому "білет до Ростова" (НАЖИВО)
07 листопада 2020, 13:44
Стало відомо, коли знову спробують призначити двох суддів КСУ
06 листопада 2020, 19:18
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »