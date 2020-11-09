КСУ провалив розгляд "земельних" статей Конституції і звинуватив Офіс Зеленського
У суді заявили про навмисний зрив засідання
У суді заявили про навмисний зрив засідання
Конституційний суд України, який раніше прийняв скандальне рішення по е-декларуванню, не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції.
Про це повідомляє агентство РБК-Україна, передає RegioNews.
Заданими джерел видання, в понеділок двоє суддів не з’явилися на засідання через хворобу, а ще двоє покинули засідання, коли суд почав розглядати "земельну справу".
Тільки що частина суддів, орієнтованих на Офіс президента, зірвали засідання суду, тому суд сьогодні нічого не розглянув", - заявив суддя КСУ Ігор Сліденко.
Нагадаємо, раніше КСУ взяв перерву у розгляді "земельної” статті Конституції.
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