КСУ провалив розгляд "земельних" статей Конституції і звинуватив Офіс Зеленського

У суді заявили про навмисний зрив засідання

У суді заявили про навмисний зрив засідання

Фото: із відкритих джерел

Конституційний суд України, який раніше прийняв скандальне рішення по е-декларуванню, не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції.

Про це повідомляє агентство РБК-Україна, передає RegioNews.

Заданими джерел видання, в понеділок двоє суддів не з’явилися на засідання через хворобу, а ще двоє покинули засідання, коли суд почав розглядати "земельну справу".

Тільки що частина суддів, орієнтованих на Офіс президента, зірвали засідання суду, тому суд сьогодні нічого не розглянув", - заявив суддя КСУ Ігор Сліденко.

Нагадаємо, раніше КСУ взяв перерву у розгляді "земельної” статті Конституції.