Нема кворуму: КСУ взяв перерву у розгляді "земельної” статті Конституції

У Конституційному суді стверджують, що питання земельної реформи не розглядають

У Конституційному суді стверджують, що питання земельної реформи не розглядають

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Конституційний суд України, який раніше ухвалив скандальне рішення по скасуванню системи електронного декларування в Україні, в закритому режимі розглядав справу щодо офіційного тлумачення положень статей 13 і 14 Конституції України.

Про це повідомляє пресслужба КСУ, передає RegioNews.

Згодом суд оголосив про перерву у розгляді справи щодо офіційного тлумачення цих статей Конституції у зв'язку із відсутністю кворуму.

В Конституційному суді додали, що розглядали лише справу про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи.

Розгляд справи щодо конституційності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" Конституційним Судом відкладено. Про дату та час розгляду вищевказаних справ буде повідомлено на офіційному вебсайті КСУ", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що КСУ розглядав наступні статті Основного закону:

"Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією".

"Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.