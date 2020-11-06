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06 листопада 2020, 19:18 1

Стало відомо, коли знову спробують призначити двох суддів КСУ

06 листопада 2020, 19:18 1
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6 листопада депутати провалили їхнє призначення
6 листопада депутати провалили їхнє призначення
Фото: із відкритих джерел
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Новий конкурс на призначення двох суддів КСУ за квотою Верховної Ради має відбутися наступного тижня.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, передає RegioNews.

За його словами, другий конкурс на посади в суді буде завершений вже наступного пленарного засідання парламенту.

Що стосується другого конкурсу, то Верховна рада фізично не встигла його розглянути. Наступний конкурс буде фіналізовано на одному з найближчих пленарних засідань", - розповів Веніславський.

Він нагадав, що у Конституційному суді залишаються вакантними три посаді, дві за квотою парламенту та одна за квотою Ради суддів.

Нагадаємо, 6 листопада Рада не спромоглася призначити нового суддю КСУ.

Також у КСУ заявляють, що рішення щодо конституційності ВАКС ще не готове.

Конституційний суд Верховна Рада призначення КСУ конкурс
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