Стало відомо, коли знову спробують призначити двох суддів КСУ
Новий конкурс на призначення двох суддів КСУ за квотою Верховної Ради має відбутися наступного тижня.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, передає RegioNews.
За його словами, другий конкурс на посади в суді буде завершений вже наступного пленарного засідання парламенту.
Що стосується другого конкурсу, то Верховна рада фізично не встигла його розглянути. Наступний конкурс буде фіналізовано на одному з найближчих пленарних засідань", - розповів Веніславський.
Він нагадав, що у Конституційному суді залишаються вакантними три посаді, дві за квотою парламенту та одна за квотою Ради суддів.
Нагадаємо, 6 листопада Рада не спромоглася призначити нового суддю КСУ.
Також у КСУ заявляють, що рішення щодо конституційності ВАКС ще не готове.