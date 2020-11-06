Стало відомо, коли знову спробують призначити двох суддів КСУ

6 листопада депутати провалили їхнє призначення

6 листопада депутати провалили їхнє призначення

Фото: із відкритих джерел

Новий конкурс на призначення двох суддів КСУ за квотою Верховної Ради має відбутися наступного тижня.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, передає RegioNews.

За його словами, другий конкурс на посади в суді буде завершений вже наступного пленарного засідання парламенту.

Що стосується другого конкурсу, то Верховна рада фізично не встигла його розглянути. Наступний конкурс буде фіналізовано на одному з найближчих пленарних засідань", - розповів Веніславський.

Він нагадав, що у Конституційному суді залишаються вакантними три посаді, дві за квотою парламенту та одна за квотою Ради суддів.

Нагадаємо, 6 листопада Рада не спромоглася призначити нового суддю КСУ.

Також у КСУ заявляють, що рішення щодо конституційності ВАКС ще не готове.