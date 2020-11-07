Майже сотня активістів прямує до будинку глави КС Тупицького, щоби передати йому "білет до Ростова" (НАЖИВО)

Автівки протестувальників до будинку судді не пропускає поліція

Автівки протестувальників до будинку судді не пропускає поліція

Фото: Pavlovsky News

У Києві біля стадіону «Динамо» стартував автопробіг до будинку, в якому мешкає голова Конституційного суду Олександр Тупицький. Протестувальники приготували для Тупицького «білет до Ростова»

Про це повідомляє PavlovskyNews, передає RegioNews.

До ста мітингарів хочуть особисто передати чиновнику "квиток до Ростова", серед них адвокат Массі Найем, сотник Володимир Парасюк та керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Незадоволення мітингувальників викликали рішення КС щодо скасування антикорупційного законодавства.

У свою чергу, поліція не пропускає автоколону до будинку, в якому живе Тупицький, тому активісти йдуть пішки. У Парасюка з цього приводу виник конфлікт з поліцією.

Автоколонна едет под дом главы Конституционного суда. Прямой эфир. Детальнее - https://t.me/pavlovskynews Posted by Pavlovsky News on Saturday, November 7, 2020

Нагадаємо, 30 жовтня, в Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагали розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.