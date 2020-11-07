15:04  07 листопада
В Умані розпочали проводити операції на серці
16:31  07 листопада
У Кривому Розі ТВК не оголосила результати виборів через судову тяганину
10:06  07 листопада
Доба в ООС: бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2020, 13:44 644

Майже сотня активістів прямує до будинку глави КС Тупицького, щоби передати йому "білет до Ростова" (НАЖИВО)

07 листопада 2020, 13:44 644
Читайте также на русском языке
Автівки протестувальників до будинку судді не пропускає поліція
Автівки протестувальників до будинку судді не пропускає поліція
Фото: Pavlovsky News
Читайте также
на русском языке

У Києві біля стадіону «Динамо» стартував автопробіг до будинку, в якому мешкає голова Конституційного суду Олександр Тупицький. Протестувальники приготували для Тупицького «білет до Ростова»

Про це повідомляє PavlovskyNews, передає RegioNews.

До ста мітингарів хочуть особисто передати чиновнику "квиток до Ростова", серед них адвокат Массі Найем, сотник Володимир Парасюк та керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Незадоволення мітингувальників викликали рішення КС щодо скасування антикорупційного законодавства.

У свою чергу, поліція не пропускає автоколону до будинку, в якому живе Тупицький, тому активісти йдуть пішки. У Парасюка з цього приводу виник конфлікт з поліцією.

Автоколонна едет под дом главы Конституционного суда. Прямой эфир. Детальнее - https://t.me/pavlovskynews

Posted by Pavlovsky News on Saturday, November 7, 2020

Нагадаємо, 30 жовтня, в Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагали розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.

Київ поліція Конституційний суд протести Олександр Тупицький
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус
07 листопада 2020, 11:59
У Харкові автомобіль врізався в зупинку, постраждали п'ятеро людей
06 листопада 2020, 21:30
Стало відомо, коли знову спробують призначити двох суддів КСУ
06 листопада 2020, 19:18
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »